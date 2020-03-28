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Gercüş'te Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor

İHA

Batman'ın Gercüş ilçesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor.

Gercüş'te Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor

Batman'ın Gercüş ilçesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor.
Korona virüs tedbirleri kapsamından Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, 65 yaş ve üstü vatandaşların ve kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmalarının yasaklanmasından sonra, Gercüş’te yaşayan yaşlı vatandaşların sorun ve ihtiyaçlarının takip edilmesi için kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor.
İlçe Kaymakamlığında konuya ilişkin düzenlenen toplantıda 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan vatandaşların alınan tedbirlere uymaları ve özelikle evde tek başına yaşayanlar için yapılacak yardımlar görüşüldü. Toplantıda, ihtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmaması, temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere 112, 155 ve 156 hatlarına yapılan destek taleplerinin yerine getirilmesi ve Vefa Sosyal Destek Grubuna bildirilmesi, konularında tüm paydaşların üzerine düşen görevi titizlikle ifa etmesi ve faaliyetler sonunda günlük rapor verilmesi kararlaştırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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