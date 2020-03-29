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İş yerleri kapanınca tonlarca süt ve süt ürünü elde kaldı

DHA

İş yerleri kapanınca tonlarca süt ve süt ürünü elde kaldı


Arif ARSLANReşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)BATMAN'da, süt ve süt ürünleri satışı yapan Siraç Güngör, koronavirüs nedeniyle anlaşmalı oldukları bazı işletmeler kapanınca, zor durumda kaldıklarını söyledi. Güngör, besiciden aldıkları sütün değerlendirilmesi gerektiğini, aksi takdirde tonlarca sütün çöpe gideceğini ifade etti.
Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde 7 yıldır süt ürünleri üretimi yaparak Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne satış yapan işletmeci Siraç Güngör, koronavirüs nedeniyle zor günler geçirdiklerini söyledi. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle bazı iş yerlerinin kapanması nedeniyle süt ve yoğurt gibi ürünlerinin satışını yapamadıkları için mağdur olduklarını belirten Güngör, bu ürünlerin tüketim sürelerinin kısa olduğunu hatırlattı. Tüketim süresi kısa olan ürünlerinin birçoğunun son kullanma tarihinin bitmek üzere olduğunu söyleyen Güngör, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yardım istedi. 
'HER GÜN YAKLAŞIK 10 TON SÜT ALIYORUZ'
Besicilerle yaptıkları anlaşma gereği her gün 10 ton süt almak zorunda kaldıklarını belirten Güngör, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın süt ürünleri üreticilerine destek vermesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Besicilerle anlaşmamız var. Birçok yemekhane, kıraathane ve lokanta kapatılınca ürünün çoğu elimizde kaldı. Sütün büyük bölümünü yoğurt ve ayrana dönüştürüyoruz. Peynir de üretiyoruz. Bölgedeki bayilerimizin çoğu eskisi gibi ürün talebinde bulunmuyor. Süt de kuru gıdaya benzemediği için mutlaka günlük değerlendirmek üzereyiz. Ne yapacağımızı şaşırdık. Günlük aldığımız sütün en azından değerlendirilmesi konusunda destek bekliyoruz. Bölgede doğal sütü, süt tozuna dönüştürecek tesis de yok. Bu tesis sadece Konya'da var. Böyle giderse tonlarca sütü çöpe atacağız. Aldığımız sütü de ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtmak istiyoruz. Fakat koronavirüs tedbirleri var diye böyle bir uygulamayı yapamıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Batman Arif ARSLANReşat YİĞİZ
2020-03-29 09:24:40

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