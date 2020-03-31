Batman’da otomobil takla attı: 4 yaralı

BatmanKozluk karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, merkeze bağlı Bıçakçı köyü girişinde meydana geldi. Kozluk karayolundan Batman istikametine doğru seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 SL 0352 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, refüjü aşıp karşı şeride geçti. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
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