Batman Sason'da, merkezdeki 3 adres ve 1 köy karantinaya alındı



Sayım ÖZMEN/SASON (Batman), (DHA) BATMAN'ın Sason ilçe merkezinde 3 adres ile Altıdere köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Sason merkeze bağlı Yeşilova, Yıldızlar ve Tekinler mahallesindeki 3 adres ve Altıdere köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Sason Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, belirlenen adreslerde koronavirüs salgının kontrolü amacıyla karantina sürecinin başlatıldığı kaydedilerek, "İlçemiz Altıdere köyünde ve ilçe merkezinde 3 ayrı adreste koronavirüs salgının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri kapsamında ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verildiği ve karantina sürecinin hali hazırda devam ettiği kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Karantinaya alınan adreslerde, polis ekiplerince önlem alındığı gözlendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Sayım ÖZMEN

2020-03-31 17:14:17



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