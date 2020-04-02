Batman'da yağışın ardından çift gökkuşağı şöleni

2020 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Remziye ÖNER/GERCÜŞ(Batman),(DHA) BATMAN'ın Gercüş ilçesinde yağışın ardından oluşan çift gökkuşağı, bölgede yaşayanların ilgisini çekti.

Gercüş ilçesinde, yağışın ardından oluşan çift gökkuşağı, görenleri şaşırttı. Güneşle birlikte ortaya çıkan çift gökkuşağı doyumsuz bir görüntü oluştururken, çok sayıda kişi cep telefonu kamerasıyla bu anı görüntüledi. Gökkuşaklarının renklerini yeşil arazilerin üzerine düşürmesi, kartpostallık görüntü oluşturdu. Yaklaşık 10 dakika süren görsel şölen, çift gökkuşağının kaybolmasıyla son buldu.

Çift gökkuşağını gören ilçe sakinlerinden Süleyman Yavuz, ilk kez iki gökkuşağını aynı anda gördüğünü ifade ederek, şaşkınlık yaşadığını söyledi. DHA-Genel Türkiye-Batman / Gercüş Remziye ÖNER

2020-04-02 17:59:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.