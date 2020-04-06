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Araç çarpan taya tedavi

DHA

Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman), (DHA)BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, aracın çarpması sonucu yaralanan tay, belediye bünyesindeki hayvan barınağında tedaviye alındı. Kaza, cumartesi günü, Gercüş ilçesine bağlık Kışlak köyü mevkisinde meydana geldi. Yoldaki başıboş taya, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir araç çarptı. Tay yaralanırken, sürücü aracıyla kaza yerinden kaçtı. Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Gercüş Şube Müdürlüğü'nde görevli Murat Sönmez ile Abdulkadir Ramazanoğlu, incelemede bulunmak için gittikleri Kışlak köyü yolunda yaralı tayı fark etti. Dicle Elektrik...

Araç çarpan taya tedavi

<br>Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman), (DHA)BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, aracın çarpması sonucu yaralanan tay, belediye bünyesindeki hayvan barınağında tedaviye alındı.<br>Kaza, cumartesi günü, Gercüş ilçesine bağlık Kışlak köyü mevkisinde meydana geldi. Yoldaki başıboş taya, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir araç çarptı. Tay yaralanırken, sürücü aracıyla kaza yerinden kaçtı. Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Gercüş Şube Müdürlüğü'nde görevli Murat Sönmez ile Abdulkadir Ramazanoğlu, incelemede bulunmak için gittikleri Kışlak köyü yolunda yaralı tayı fark etti. Dicle Elektrik görevlileri, taya yiyecek verip besledikten sonra Gercüş Kaymakamlığı ve belediye yetkililerine bilgi verdi. İhbarın ardından bölgeye giden ekipler, yaralı halde aldıkları tayı Batman Belediyesi bünyesindeki hayvan barınağına götürdü. Tay, burada tedaviye alındı.DHA-Genel Türkiye-Batman / Gercüş Remziye ÖNER<br>2020-04-06 16:41:19<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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