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Sason’da Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor

İHA

Batman'ın Sason ilçesinde kaymakamlık bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, dışarıya çıkmaları kısıtlanan vatandaşların ihtiyacını karşılamak için çalışmalarına devam ediyor.

Sason’da Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor

Batman'ın Sason ilçesinde kaymakamlık bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, dışarıya çıkmaları kısıtlanan vatandaşların ihtiyacını karşılamak için çalışmalarına devam ediyor.
Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla kaymakamlık koordinesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, ilçe merkezindeki çalışmalarının yanı sıra köylerde yaşan vatandaşların da ihtiyaçlarını karşılıyor. İlçeye bağlı Yücebağ Beldesinde raporlu ilaçları biten kronik hasta Hüseyin Çetinkaya ile Derince köyünde ikamet eden kanser hastası Haydar Çakıcı, 156’yı arayarak ilaçlarının bitiğini bitirmesi üzerine kaymakamın talimatıyla harekete geçen ekipler, eczaneden temin edilen ilaçları vatandaşların ikametine götürerek teslim etti.
İlçeden 2 saat uzaklıkta bulunan Derince köyündeki kanser hastası Haydar Çakıcı ile Yücebağ Beldesindeki kronik hastası Hüseyin Çetinkaya, bütün olumsuzluklara rağmen oturdukları yerde ilaçlarının ayağına getirildiğini, devletin bütün gücünü vatandaşın kolaylığı için seferber ettiğini belirterek Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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