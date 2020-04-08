Şehit aileleri ve gazilerden terör örgütü PKK'ya tepki

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şehit aileleri ve gazilerden terör örgütü PKK'ya tepki

İHA

– Batman'ın Sason ilçesindeki Şehit Aileleri Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi ile 5 vatandaşın şehit edilmesini kınayarak, terör örgütüne tepki gösterdi.

Şehit aileleri ve gazilerden terör örgütü PKK'ya tepki

– Batman’ın Sason ilçesindeki Şehit Aileleri Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi ile 5 vatandaşın şehit edilmesini kınayarak, terör örgütüne tepki gösterdi.
Sason Şehit Aileleri Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde teröristler tarafından döşenen mayının infilak ettirilmesi sonucu 5 sivil vatandaşın şehit edilmesine sert tepki gösterdi. Çelik, “Tek gayeleri ekmeklerini kazanmak, ailelerini geçindirmek olan sivil ve savunmasız insanlara alçakça, kahpece saldırmak insanlıktan nasibini almamış, insanlık dışı bir tutumdur. Bu davranış tükenmişliğin, çaresizliğin ve acziyetin ifadesidir" dedi.
Çelik, hain terör saldırısını nefret ve şiddetle kınadıklarını belirtti. Bu tür saldırıların yok olma aşamasında olduğunu dile getiren Çelik, “Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden köylülere yönelik hain terör örgütü PKK'lı teröristlerin döşedikleri el yapımı patlayıcı sonucu 5 sivil vatandaşımız şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İnsanlıktan nasiplenmemiş hain, alçak PKK terör örgütü mensuplarını, yandaşlarını ve işbirlikçilerini lanetliyorum. Bu eylemleri ile yok olma, bitme aşamasına gelen terör örgütü PKK, bu alçakça saldırıları yapsa da PKK terör örgütünün Allah'ın izni ile bitme, yok olma sürecine girmiştir. İnşallah en kısa sürede de yok olup bölge halkının kaderi olmaktan çıkacaktır” diye konuştu.
Her fırsatta insan haklarından, adaletten, demokrasiden konuşan HDP’ye de seslenen Çelik, "Her ortamda barış, demokrasi ve insan hakları gibi tertemiz söylemler kullanarak bölge halkının hakkını savunduğunu iddia eden HDP, çıkıp bu insanlar Kürt’tür, bu sivil insanları niye öldürdünüz diyebilecek mi, bu sivil insanlarla ilgili terör örgütü PKK'yı kınayacak mı, siz teröristsiniz, siz alçaksınız diyebilecek mi? Hayır diyemez. Bu vesilelerle tekrar şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine, yakınlarına, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sason’da Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Sason’da Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ...
Gercüş’te 'evde kal kitap oku' kampanyası
YEREL HABERLER Gercüş’te 'evde kal kitap oku' kampanyası
Gercüş'te ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
YEREL HABERLER Gercüş'te ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
Gercüş'te sosyal destek ödemeleri evlerde yapılıyor
YEREL HABERLER Gercüş'te sosyal destek ödemeleri evlerde yapılıyor
Sason'un Ergüne köyü karantinaya alındı
YEREL HABERLER Sason'un Ergüne köyü karantinaya alındı
Batman'da şüpheli ölüm
YEREL HABERLER Batman'da şüpheli ölüm
Batman'da bir köy korona virüs nedeniyle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Batman'da bir köy korona virüs nedeniyle karantinaya ...
Araç çarpan taya tedavi
YEREL HABERLER Araç çarpan taya tedavi
Batman'dan Mardin'e esrar götürmek isterken yakalandı
YEREL HABERLER Batman'dan Mardin'e esrar götürmek isterken yakalandı
Çarptığı tayı bırakıp yoluna devam etti
YEREL HABERLER Çarptığı tayı bırakıp yoluna devam etti
Batman'da silah kaçakçısı yakalandı
YEREL HABERLER Batman'da silah kaçakçısı yakalandı
Sasonlu eczacı vatandaşlara 3 bin maske ve eldiven dağıttı
YEREL HABERLER Sasonlu eczacı vatandaşlara 3 bin maske ve eldiven ...
Sason'da 4 ayrı noktada uygulanan karantina kaldırıldı
YEREL HABERLER Sason'da 4 ayrı noktada uygulanan karantina ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X