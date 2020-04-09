İnşaat malzemesi üzerine devrilen minik Hira öldü, ablası ağır yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İnşaat malzemesi üzerine devrilen minik Hira öldü, ablası ağır yaralandı

DHA

Arif ARSLANSayım ÖZMEN/SASON (Batman), (DHA)BATMAN'ın Sason ilçesinde, Sedat Özcan'ın (47) TIR'dan indirdiği inşaat malzemeleri, kızları Hira (5) ile Sema'nın (8) üzerine devrildi. Hira, yaşamını yitirdi, ablası Sema ağır yaralandı. Olay, dün akşam saatlerinde Sason ilçesinde meydana geldi. İlçede yük taşımacılığı yapan 4 çocuk babası Sedat Özcan, inşaat için TIR'la getirilen malzemeleri indirmeye başladı. Bu sırada Özcan'ın kızları Hira ve Sema, babalarını izlemeye geldi. Kız kardeşler, Özcan'ı izlerken, TIR'da yüklü olan malzemeler devrildi. İki kız kardeş, devrilen malzemelerin altında...

İnşaat malzemesi üzerine devrilen minik Hira öldü, ablası ağır yaralandı

<br>Arif ARSLANSayım ÖZMEN/SASON (Batman), (DHA)BATMAN'ın Sason ilçesinde, Sedat Özcan'ın (47) TIR'dan indirdiği inşaat malzemeleri, kızları Hira (5) ile Sema'nın (8) üzerine devrildi. Hira, yaşamını yitirdi, ablası Sema ağır yaralandı.<br>Olay, dün akşam saatlerinde Sason ilçesinde meydana geldi. İlçede yük taşımacılığı yapan 4 çocuk babası Sedat Özcan, inşaat için TIR'la getirilen malzemeleri indirmeye başladı. Bu sırada Özcan'ın kızları Hira ve Sema, babalarını izlemeye geldi. Kız kardeşler, Özcan'ı izlerken, TIR'da yüklü olan malzemeler devrildi. İki kız kardeş, devrilen malzemelerin altında kaldı. Olayda Hira Özcan yaşamını yitirirken, ablası Sema Özcan ağır yaralandı. <br>İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri Sema'yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sema'nın hastanedeki tedavisi sürerken, Hira'nın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Batman / Sason Arif ARSLAN, Sayım ÖZMEN<br>2020-04-09 17:13:11<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Heyelan nedeni ile kapanan yolu açma çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Heyelan nedeni ile kapanan yolu açma çalışmaları ...
Şehit aileleri ve gazilerden Batman Emniyet Müdürü Kıraç'a ziyaret
YEREL HABERLER Şehit aileleri ve gazilerden Batman Emniyet Müdürü ...
Şehit aileleri ve gazilerden terör örgütü PKK'ya tepki
YEREL HABERLER Şehit aileleri ve gazilerden terör örgütü PKK'ya ...
Sason’da Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Sason’da Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ...
Gercüş’te 'evde kal kitap oku' kampanyası
YEREL HABERLER Gercüş’te 'evde kal kitap oku' kampanyası
Gercüş'te ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
YEREL HABERLER Gercüş'te ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
Gercüş'te sosyal destek ödemeleri evlerde yapılıyor
YEREL HABERLER Gercüş'te sosyal destek ödemeleri evlerde yapılıyor
Sason'un Ergüne köyü karantinaya alındı
YEREL HABERLER Sason'un Ergüne köyü karantinaya alındı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X