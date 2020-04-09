Batman Kozluk'ta 2 bina karantinaya alındı

<br>Sayım ÖZMEN/KOZLUK(Batman),(DHA)BATMAN'ın Kozluk ilçesinde koronavirüs salgınını kontrol altına almak amacıyla 2 bina karantinaya alındı.<br>Kozluk ilçe merkezindeki Tepecik mahallesinde bulunan 2 binada koronavirüs tedbirleri nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı. Kozluk Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 2 binaya giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtilerek, açıklamada, şöyle denildi: <br>"İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı gereği, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşlarımızı bu salgından korumak için 9 Nisan 2020 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar Tepecik mahallesindeki 2 bina karantinaya alınmış olup bu binalara giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymayanlara, 3 bin 150 TL idari para cezası verilecek ve haklarında Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesine göre işlem yapılacaktır" denildi.DHA-Genel Türkiye-Batman / Kozluk Sayım ÖZMEN<br>2020-04-09 18:46:39<br>

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