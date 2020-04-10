Batman’da sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaş altı gençlere 85 bin lira ceza

Batman kent merkezinde, sosyal mesafe kuralı ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 20 yaş altı 27 gence toplam 85 bin 50 lira para cezası kesildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, kent merkezinde 20 yaş altı gençlerin dışarıda olduğunu tespit etti. Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasak olan 27 gencin her birine 3 bin 150 TL idari para cezası uyguladı. Toplamda 20 yaş altında bulunan 27 kişiye 85 bin 50 lira ceza kesildi. Gençler, gerekli uyarıların yapılmasının ardından evlerine gönderildi.

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