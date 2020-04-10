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Gercüş'te korona virüs önlemli Polis Haftası kutlaması

İHA

Batman'ın Gercüş ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175'inci yılı korona virüs salgınını önlemek amacıyla sosyal mesafe kuralına uygun olarak kutlandı.

Gercüş'te korona virüs önlemli Polis Haftası kutlaması

Batman'ın Gercüş ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175'inci yılı korona virüs salgınını önlemek amacıyla sosyal mesafe kuralına uygun olarak kutlandı.
Gercüş'te Polis Haftası düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Hükümet Konağı bahçesinde saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşının okunmasının ardından Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Tören, sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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