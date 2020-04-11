Uçuruma yuvarlanan minibüsten yara almadan çıktı

<br>Sayım ÖZMEN/KOZLUK (Batman), (DHA)BATMAN'ın Kozluk ilçesinde, uçuruma yuvarlanan minibüsün sürücü Fatih Soğuksu, kazayı yara almadan atlattı.<br>Kaza, Kozluk ilçesine bağlı Geçitaltı köyü kırsalında meydana geldi. Fatih Soğuksu yönetimindeki 72 KC 999 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp uçuruma yuvarlandı. Minibüsün hurdaya döndüğü kazayı Soğuksu, yara almadan atlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Batman / Kozluk Sayım ÖZMEN<br>2020-04-11 12:56:19<br>
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