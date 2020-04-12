Batman’da bir bina karantinaya alındı

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Batman merkezde korona virüs tedbirleri kapsamında bir bina karantinaya alındı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada korona virüs tedbirleri kapsamında Bahçelievler Mahallesi 1611 sokakta bulunan bir binanın 14 gün boyunca karantinaya alındığı belirtildi. Sağlık ekipleri, bina sakinlerini karantina uygulaması konusunda bilgilendirdi.

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