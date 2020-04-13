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Sason ve Kozluk'ta 5 bölgede koronavirüs karantinası

DHA

Sayım ÖZMEN/ BATMAN, (DHA)BATMAN'ın Sason ve Kozluk ilçelerinde 1 mahalle, 1 köy ve 4 ev koronavirüs kapsamında karantinaya alındı. Koronavirüs salgını nedeniyle Sason'da Ağım Mahallesi ile Yeşilova, Orta Mahalle ve Emek mahallelerinde bulunan 3 ev, Kozluk'ta ise Konaklı köyü ve Tepecik mahallesindeki 1 ev Hıfzıssıhha kurullarınca karantinaya alındı. Karantinaya alınan bölgelere giriş ve çıkışlar kapatıldı. Güvenlik güçleri ise söz konusu bölgelerde güvenlik güçleri önlem aldı.  DHA-Genel Türkiye-Batman Sayım ÖZMEN 2020-04-13 10:40:42

Sason ve Kozluk'ta 5 bölgede koronavirüs karantinası

<br>Sayım ÖZMEN/ BATMAN, (DHA)BATMAN'ın Sason ve Kozluk ilçelerinde 1 mahalle, 1 köy ve 4 ev koronavirüs kapsamında karantinaya alındı.<br>Koronavirüs salgını nedeniyle Sason'da Ağım Mahallesi ile Yeşilova, Orta Mahalle ve Emek mahallelerinde bulunan 3 ev, Kozluk'ta ise Konaklı köyü ve Tepecik mahallesindeki 1 ev Hıfzıssıhha kurullarınca karantinaya alındı. Karantinaya alınan bölgelere giriş ve çıkışlar kapatıldı. Güvenlik güçleri ise söz konusu bölgelerde güvenlik güçleri önlem aldı. <br>DHA-Genel Türkiye-Batman Sayım ÖZMEN<br>2020-04-13 10:40:42<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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