Sason ve Kozluk'ta 5 bölgede koronavirüs karantinası

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<br>Sayım ÖZMEN/ BATMAN, (DHA)BATMAN'ın Sason ve Kozluk ilçelerinde 1 mahalle, 1 köy ve 4 ev koronavirüs kapsamında karantinaya alındı.<br>Koronavirüs salgını nedeniyle Sason'da Ağım Mahallesi ile Yeşilova, Orta Mahalle ve Emek mahallelerinde bulunan 3 ev, Kozluk'ta ise Konaklı köyü ve Tepecik mahallesindeki 1 ev Hıfzıssıhha kurullarınca karantinaya alındı. Karantinaya alınan bölgelere giriş ve çıkışlar kapatıldı. Güvenlik güçleri ise söz konusu bölgelerde güvenlik güçleri önlem aldı. <br>DHA-Genel Türkiye-Batman Sayım ÖZMEN<br>2020-04-13 10:40:42<br>

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