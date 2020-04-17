Halk pazarı korona virüs tedbirleri kapsamında kurulmadı

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Batman'ın Gercüş ilçesinde haftanın 1 günü kurulan semt pazarı belediye tarafından alınan korona virüs salgını kararı nedeniyle bu hafta kurulmadı.

Korona virüs salgını nedeniyle ilçe merkezinde cuma günleri kurulan semt pazarının bu hafta kurulmamasına karar verildi. Gercüş belediyesinden yapılan açıklamada "Korana virüs (Cavid19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla ilçemizde her hafta cuma günü kurulan halk pazarımız bu hafta kurulmayacaktır. Vatandaşlarımızın ve pazarcı esnafımızın bilgisine" denildi.

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