Gercüş'te öğrencilerin yardımına okul yöneticileri koştu

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Batman’ın Gercüş ilçesinde Yatılı Bölge Ortaokulu yönetimi, LGS öncesi öğrencilerin test ihtiyaçlarını karşıladı.

Gecüş Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Nurullah Aslan, öğretmenlerle birlikte 8. sınıf öğrencileri için hazırlanan testleri öğrencilere ulaştırdı. Öğrenciler, testleri kendilerine ulaştıran okul yönetimine teşekkür etti.

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