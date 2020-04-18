Hırsızlıkta sınır tanımıyorlar, fıstık fidanlarını çaldılar

Batman’ın Gercüş ilçesinde bir vatandaşa ait fıstık bahçesinde ekili olan 300 adet fıstık fidanı kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı.

Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı Mahallesi'nde bulunan Gır mevkisinde bulunan Mehmet Salih Doğuş’a ait fıstık tarlasına giren hırsız veya hırsızlar, ekili olan 300 adet fıstık fidanın kökünden çıkarıp çaldı. Tarlasına geldiğinde büyük şok yaşayan Mehmet Salih Doğmuş "Geçen sene 40 dönüm arazimi fıstık bahçesine çevirerek 900 fıstık fidanı ektim 15 günde bir bakımlarını yapmak için fıstık bahçeme geliyorum. Bu gelişimde büyük bir şok yaşadım. Baktım ki fıstık fidanların çoğu yok. Bahçemin dümdüz edildiğini gördüğümde şok oldum. Mağdurum fıstık fidanların gitmesine üzülmüyorum kendimizin sarf ettiği emeğe üzülüyorum. Bu fıstık fidanlarımı kesenlere hem bu dünyada, hem de öbür dünyada emeğimi helal etmiyorum" dedi.

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