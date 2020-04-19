Bahçedeki 300 fıstık fidanı çalındı

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<br>Remziye ÖNER/GERCÜŞ(Batman),(DHA) BATMAN'ın Gercüş ilçesinde bir çiftçinin bahçesindeki 300 fıstık fidanı çalındı.<br>İlçeye bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nde çiftçi Mehmet Salih Doğuş'un fıstık bahçesindeki 900 fidandan 300'ü kimliği belirsiz kişilerce kökünden koparılarak çalındı. Bahçeye geldiğinde fıstık fidanlarının kökünden söküldüğünü fark ettiğini belirten Doğuş, yaptığı sayımda 300 fidanının çalındığını söyledi. Mağdur olduğunu anlatan Doğuş, "40 dönümlük arazimde 900 fıstık fidanı diktim. 15 günde bir bakımlarını yapmak için fıstık bahçeme geldiğimde büyük şok yaşadım. Çok sayıda fıstık fidanın olmadığını gördüm. Fıstık fidanlarımın çalınmasına üzülmüyorum. Yetkililerden fidanlarımı çalanların bulunmasını talep ediyorum" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Batman / Gercüş Remziye ÖNER <br>2020-04-19 10:43:16<br>

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