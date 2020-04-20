Gercüş’te nakdi yardımlar evlere teslim ediliyor

Bu gıdalar kan yapıyor!

'Ablam ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Batman'ın Gercüş ilçesinde yardıma muhtaç ailelere dağıtılan bin lira, ekipler tarafından evlere teslim ediliyor.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde gerçekleştirilen sosyal yardım ödemeleri Gercüş PTT Müdürlüğünün sağladığı araçlarıyla hak sahiplerine ulaştırılıyor. Gercüş'e bağlı Yüce köyde nakdi yardımı teslim edilen vatandaşlar evlerine paranın ulaştırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, görevlilere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.