Trafik ışıklarında tartışan sürücülere 6 bin 300 lira sosyal mesafeyi ihlal cezası

Batman'da trafik ışıklarında tartışan iki sürücüye, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi ihlal etmeleri nedeniyle toplam 6 bin 300 lira para cezası kesildi.
Batman Turgut Özal Bulvarı üzerinde trafik ışıklarında 2 sürücü arasından tartışma yaşandı. Tartışmayı gören polisler sürücülere müdahale etti. Güvenlik güçleri iki sürücüye de korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymadıklarından dolayı toplamda 6 bin 300 lira para cezası kesti.
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