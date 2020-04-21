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Polisi tehdit eden sürücüye 6 bin 905 lira ceza

İHA

Polisi tehdit eden sürücüye 6 bin 905 lira ceza

Batman'da bir AVM'de polisle tartışan, sosyal mesafe kuralına uymayan ve alkollü olduğu öğrenilen şahsa 6 bin 905 lira ceza kesilirken trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan da adli işlem başlatıldı.
Batman'da 4 gün önce bir AVM önünde alkollü olan şahıslar polisle tartışarak, "Batman ufak bir memlekettir" diyerek polisi tehdit etmişti. Yapılan kontrollerde, 56 AF 202 plaka araç sürücüsü H.G. isimli şahsın, alkol ölçümünde 1.08 promil alkollü olduğu ve sürücü belgesiz araç kullandığı tespit edildi. Şahsa, sürücü belgesiz araç kullanmaktan 4 bin 946 lira, alkollü araç kullanmaktan bin 539 lira, sigortasız ve muayenesiz araç kullanmaktan da 420 lira trafik cezası uygulandı. Ayrıca aracın üzerinde yakalama şerhi olduğundan yediemin otoparka alındı.
Şahıs hakkında 1.00 promil üzeri alkollü olduğundan TCK 179. maddesi uyarınca trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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