Koyun kırkarken sosyal mesafeye uydular

<br>Remziye ÖNER/GERCÜŞ(Batman),(DHA)BATMAN'ın Gercüş ilçesinde havaların ısınmasıyla koyun kırkma sezonu başladı. 2 kişiyle yapılan kırkma işlemi bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe korunarak tek kişiyle yapılıyor.<br>Gercüş ilçesindeki besiciler, daha iyi verim almak için koyunlarını kırkmaya başladı. İlkbahar mevsiminin ortalarında başlayan koyun kırkma işlemi, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak yapılıyor. <br>Dedelerinden kalma yöntemlerle koyun kırkma işlemini yaptıklarını anlatan besici Lokman Oktay, "Şu an hayvanlarımızı kırkıyoruz. Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafeyi koruyoruz. Geçen senelerde bir hayvanı iki kişiyle birlikte kırkıyorduk ama şu an salgından dolayı tek bir kişiyle yapıyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Batman / Gercüş Remziye ÖNER<br>2020-04-22 11:27:06<br>

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