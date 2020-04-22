16 asırlık Mor Kuryakos Manastırı'nda restorasyon

<br>Reşat YİĞİZ/BEŞİRİ(Batman),(DHA)BATMAN'ın Beşiri ilçesinde 5'inci yüzyılda inşa edilen ve Süryani cemaati tarafından piskoposluk merkezi olarak kullanılan Mor Kuryakos Manastırı restorasyona alındı.<br>Süryani Hristiyanları tarafından kutsal kabul edilen Turabdin Bölgesi'nin en uç noktasındaki Beşiri ilçesine bağlı Ayrancı Köyü'nde bulanan Mor Kuryakos Manastırı'nın turizme kazandırılması için restorasyon çalışması başlatıldı. 5'inci yüzyılda inşa edilen ve Süryani cemaati tarafından piskoposluk merkezi olarak kullanılan manastır, restorasyonun tamamlanmasıyla ziyaretçilere açılacak.<br>Batman'ın ilk manastırı olarak bilenen Mor Kuryakos'ta incelemelerde bulunan Batman Valisi Hulusi Şahin, "Manastırın giriş kapısı, güney cephesi, mezar odası ve mezar odasının doğu cephesi ile ikinci katta bulunan tüm odalar restore ediliyor. Manastır, restorasyon tamamlandıktan sonra ziyaretçilere açılacak" dedi.<br> DHA-Genel Türkiye-Batman / Beşiri Reşat YİĞİZ<br>2020-04-22 13:56:00<br>

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