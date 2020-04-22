Batman’da bir köy korona virüs nedeniyle karantinaya alındı

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Batman'ın Sason ilçesine bağlı Gürgünli köyü korona virüs nedeniyle karantinaya alındı.

Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Gürgenli köyünde korona virüs salgının kontrolü amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verildiği belirtildi. Karantina sürecinin hali hazırda devam ettiği belirtilen açıklamada, gerekli olan tüm sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alındığı kaydedildi.

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