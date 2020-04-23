Gercüş'te, şimşekler geceyi aydınlattı

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<br>Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman), (DHA)BATMAN'ın Gercüş ilçesinde dün gece etkili olan sağanak yağış sırasında çakan şimşekler, geceyi aydınlattı.<br>Gercüş'te dün etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, gece saatlerine kadar sürdü. Sağanak sırasında zaman zaman şişmekler çaktı. Şimşekler geceyi aydınlatırken, ortaya eşsiz görüntüler çıktı.DHA-Genel Türkiye-Batman / Gercüş Remziye ÖNER <br>2020-04-23 11:25:20<br>

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