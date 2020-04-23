Gercüş'te, şimşekler geceyi aydınlattı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Batman’ın Gercüş ilçesinde gece boyunca sağanak yağış etkili olurken, gök gürültüleriyle çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

Gercüş'te etkili olan sağanak sırasında çakan şimşekler karanlık havayı aydınlatırken, ortaya eşsiz görüntüler çıktı. İlçede aralıklarla çakan şimşekler geceyi aydınlatırken fotoğraf tutkunları bu anları yakalamak için birbirleri ile yarıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.