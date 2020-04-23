Gercüş'te çağla hasadı başladı

Batman’ın Gercüş ilçesinde havaların ısınması ile birlikte yılın ilk çağla hasadı yapıldı.

Gercüş ilçesinde yılın ilk çağla hasadı yapıldı. Tamamen organik olarak yetiştirilen çağlanın kilosu 10 liradan alıcı buluyor. Önceki yıllara göre bu sene daha verimli olduğunu belirten çiftçilerden Cemal Şimşek, "Geçen sene don ve buzlanmadan dolayı bir verim alamadık bu sene ise şükürler olsun çok iyi olmasa da normal bir verim alabiliyoruz. Burada yetişen ürünlerimiz tamamen organiktir" dedi.

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