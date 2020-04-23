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Gercüş’te konvoylu 23 Nisan kutlaması

İHA

Batman'ın Gercüş ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, güvenlik güçlerinin araçlarıyla oluşturduğu konvoyla kutlandı.

Gercüş’te konvoylu 23 Nisan kutlaması

Batman’ın Gercüş ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, güvenlik güçlerinin araçlarıyla oluşturduğu konvoyla kutlandı.
Gercüş Kaymakamlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konvoy ile kutlandı. Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci’nin talimatı üzerine İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı ve kurum amirlerinin araçları Türk bayraklarıyla donatılarak kent merkezindeki tüm cadde ve sokaklarda konvoy eşliğinde tur attı.
Balkonlarda ve kapının önünde bekleyen çocuklar konvoya el sallayarak destek verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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