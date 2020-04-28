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Gercüş'te koyun kırkma dönemi başladı

İHA

Batman'ın Gercüş ilçesinde hayvancılık ile uğraşan çiftçiler, koyunlarını kırkmaya başladı.

Gercüş'te koyun kırkma dönemi başladı

Batman’ın Gercüş ilçesinde hayvancılık ile uğraşan çiftçiler, koyunlarını kırkmaya başladı.
Ramazan ayında olunması ve hava sıcaklığının artması ile birlikte çiftçiler koyunlarını iftar saatinden sonra kırkmaya başladı. Her yıl nisan ayı sonunda başlayan koyun kırkma işlemi, mayıs ayının sonuna kadar devam ediyor. Kırkıma işlemlerinin koyunların gelişiminde önemli yer tuttuğunu belirtin çiftçilerden İbrahim Dalgıç, "Ramazan başladı. Sıcaklar artmadan koyunlarımızı kırkmak istedik. Kırkma işlemini akşam saatlerinde yapıyoruz. Dedelerimizden kalan yöntemlerle hayvanlarımızı kırkıyoruz. Bu yaptığımız işlem sayesinde hayvanlarımız daha fazla gelişiyor" dedi.

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