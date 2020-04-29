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Batman'daki Boğaz köyü karantinaya alındı

DHA

Batman'daki Boğaz köyü karantinaya alındı

<br>Remziye ÖNER/GERCÜŞ(Batman), (DHA)BATMAN'ın Gercüş ilçesine bağlı Boğaz köyü, koronavirüs tedbirleri nedeniyle karantinaya alındı.<br>Gercüş ilçesine bağlı Boğaz köyünde, koronavirüs salgınını kontrol altına almak amacıyla karantina uygulaması başlatıldı. Karantinaya ilişkin Gercüş Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 29 Nisan 2020 tarihli kararı gereği koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları bu salgından korumak için 29 Nisan 2020 tarihinden itibaren 14 gün süreyle ilçemiz Boğaz köyü karantinaya alınmış olup, belirtilen köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır. Başta güvenlik ve sağlık olmak üzere bütün tedbirler alınmıştır" denildi.DHA-Genel Türkiye-Batman Remziye ÖNER <br>2020-04-29 16:34:39<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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