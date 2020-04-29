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Sason’da korona virüs gölgesinde yılın ilk çilek hasadı başladı

İHA

Sason’da korona virüs gölgesinde yılın ilk çilek hasadı başladı

Batman'ın Sason ilçesinde devletin sağladığı yüzde 70 hibeyle ekilen çilek tarlalarında yılın ilk hasadı korona virüs gölgesinde yapıldı.
Tütüne alternatif olarak 2011 yılında devlet desteği ile Sason'da ekimine başlanan ve her geçen yıl ilçede yaygınlaştırılan çileğin ilk mahsulünün hasadına başlanmasıyla tezgahlarda satışına başlandı. İlçede organik olarak yetiştirilen rengiyle göze hitap eden, kokusuyla da iştah kabartan meşhur Sason çileği tezgahlarda şuanda kilogramı 8 liradan satılıyor. Özellikle Batman yolu üzerindeki köylerde yaşayan vatandaşların önemli geçim kaynakları arasında olan Sason çileğinin, 8 ay boyunca üretimi devam etmesi bekleniyor. Kış ayları ve ilkbahardaki yağışların şiddetli geçmesinin ve ülke genelinde korona virüs korkusunun yayılmasının ardından gecikmeli olarak ilk mahsullerini aldıklarını belirten çilek yetiştiricileri önümüzdeki günlerde ürünün artmasıyla fiyatların düşeceğini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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