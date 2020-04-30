Gercüş'te öğrenciler aileleri ile birlikte kitap okuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gercüş'te öğrenciler aileleri ile birlikte kitap okuyor

İHA

Batman'ın Gercüş ilçesinde korana virüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim alan öğrenciler, öğretmenlerinin başlattığı kampanyayla eğitimden sonra aileleriyle günde 1 saat kitap okuyor.

Gercüş'te öğrenciler aileleri ile birlikte kitap okuyor

Batman'ın Gercüş ilçesinde korana virüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim alan öğrenciler, öğretmenlerinin başlattığı kampanyayla eğitimden sonra aileleriyle günde 1 saat kitap okuyor.
Gercüş ilçesi Yolağzı mahallesi İlkokulu öğrencileri korona virüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim almayan devam ediyor. 20 yaş altı vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile öğrencilerin evlerinde sıkılmamaları için öğretmenleri tarafından kitap okuma kampanyası başlatıldı. Uzaktan eğitimlerini tamamlayan öğrenciler eğitimin sonunda aileleri ile birlikte 1 saat kitap okuyor.
Kitap okumaya ağırlık verdiklerini belirten ilkokul öğretmeni Hazal Akbulut, "Uzaktan eğitim kapsamında çocuklar okumadan eksik kalmasınlar diye uzaktan eğitimden sonra da öğretmenler ve öğrenciler ile birlikte her aksam saat 20.00'da öğrenciler kendi evinde bir saat kitap okuyor. Evlerinde kitap okuyan çocuklar sosyal mesafeye uyarak kitap okumaya çalışıyor. Çocuklarının kitap okuma alışkanlığını gören aile fertleri de çocuklara eşlik ederek kitap okumaya başlıyor" dedi.
İlkokul öğrencisi Nurcan Beyaz, öğretmenleriyle sürekli iletişim halinde olduklarını ifade ederek, "Evde uzaktan eğitimimizi aldıktan sonra ailece kitap okumaya başlıyoruz. İlkokul öğretmenimiz Hazal Akbulut sayesinde ailece kitap okuma alışkanlığı kazandık. Hazal hocamız sürekli bizimle iletişim halinde. İlgi ve alakasından dolayı öğretmenime teşekkür ederim" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gercüş Halk Eğitim Merkezinde maske üretimine başlandı
YEREL HABERLER Gercüş Halk Eğitim Merkezinde maske üretimine ...
Batman'daki Boğaz köyü karantinaya alındı
YEREL HABERLER Batman'daki Boğaz köyü karantinaya alındı
Sason’da korona virüs gölgesinde yılın ilk çilek hasadı başladı
YEREL HABERLER Sason’da korona virüs gölgesinde yılın ilk çilek ...
Gercüş’te bir köy daha korona virüs nedeni ile karantinaya alındı
YEREL HABERLER Gercüş’te bir köy daha korona virüs nedeni ile ...
İsveç’ten Türkiye'ye getirilen korona virüs hastası Gülüşken’in ağabeyi o iddiaları yalanladı İsveç’te tedavi edilmemesi üzerine ambulans uçakla Türkiye’ye getirilen Emrullah Gülüşken’in ağabeyi Fevzi Gülüşken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın akrabaları olduğu iddiasını yalanladı Fevzi Gülüşken: "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile hiçbir akrabalığımız yoktur. Biz Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar Mahallesindeniz ne Konyalıyız ne İstanbulluyuz ne de başka bir memleketteniz, söylenenlerin hepsi yalan"
YEREL HABERLER İsveç’ten Türkiye'ye getirilen korona virüs hastası ...
Hayvansever tarafından bulunan yaralı kuşlar tedavi edildi
YEREL HABERLER Hayvansever tarafından bulunan yaralı kuşlar tedavi ...
Gercüş'te koyun kırkma dönemi başladı
YEREL HABERLER Gercüş'te koyun kırkma dönemi başladı
4. sınıf öğrencisinden anlamlı hediye
YEREL HABERLER 4. sınıf öğrencisinden anlamlı hediye

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X