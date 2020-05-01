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Sason’da bir bina korona virüs nedeniyle karantinaya alındı

İHA

Batman'ın Sason ilçesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında bir bina karantinaya alındı.

Sason’da bir bina korona virüs nedeniyle karantinaya alındı

Batman'ın Sason ilçesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında bir bina karantinaya alındı.
Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince ilçe merkezindeki Orta Mahallesi'nde bulunan bir adreste karantina uygulamasının başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Tüm vatandaşlarımızın kendi ikametgahlarında kalmaları, çok zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, ilçemize ve köylerimize dışarıdan gelen herkesin ikamet ettiği yerdeki kişilerle beraber 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri, hem kendi hem de toplum sağlığı açısından hayati derecede önemlidir. Bu konuya riayet edilip edilmediği muhtarlarımız ve kolluk birimlerimiz tarafından denetlenecektir. Riayet etmeyen kişilerin zorunlu karantina altına alınacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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