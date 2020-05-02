Batman’da balkon konseri

Batman’da korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan vatandaşlar için yerel sanatçılar tarafından balkondan açık konser verildi. Pencere ve balkonlara çıkan vatandaşlar sanatçılara eşlik etti.



Korona virüs tedbirleri kapsamında Batman’da yerel sanatçılar Veysel Akat ve Veysel Kapar bir evin balkonunda Türkçe ve Kürtçe şarkılar söyleyerek vatandaşlara moral verdi. Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, mahalleye gelip sanatçıları dinlerken, vatandaşlar sanatçılara eşlik ederek zaman, zaman evlerinin balkonlarında halay çekti. Yaklaşık bir saat süren açık hava konseri alkışlar eşliğinde sona ererken, sanatçıların bu tür etkinliklere devam edeceği öğrenildi.



Sanatçı Veysel Akat, yaptığı açıklamada “Öncelikle korona virüsten dolayı Batman halkımıza balkonda konser vermeyi düşündük. İnsanlarımıza böyle keyifli saatler yaşatmaya çalıştık. Programımız gayet güzel geçti, halkımızdan gayet güzel tepkiler aldık. Gayet güzel eğlendiler komşularımız balkonlarında ıslıklarla, alkışlarla bizleri desteklediler. Batman’da inşallah bu programlarımızın ardı kesilmez, devamı gelir. Yetkililerimizden destek gelirse Batman’ın her mahallesinde minik konserler vermeyi planlıyoruz. İnsanlarımızı evinde mutlu etmeyi inşallah başaracağız. Biz de istiyoruz ki halkımız evde kalıp sıkılmasın. Çünkü bizde evde sıkılıyoruz. Bu yapacağımız programlarla birlikte halkımızla eğleneceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.