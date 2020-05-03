Batman'da ele geçirilen 4 kilo uyuşturucuya 2 tutuklama

<br>Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA) BATMAN'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı. <br>İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince uyuşturucuyla mücadele yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, uyuşturucu satışı yapıldığı tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Narkotik köpeği ile yapılan aramada 4 kilo metamfetamin ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen, ismi öğrenilemeyen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.<br> DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Reşat YİĞİZ<br>2020-05-03 13:26:45<br>
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