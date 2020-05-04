Kozluk’ta iki katlı bina karantinaya alındı

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Batman'ın Kozluk ilçesinde iki katlı bina yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kozluk Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi, vatandaşların bu salgından korunması için Yeni Çağlar köyü Küme Evlerindeki iki katlı binada karantina uygulanmasına karar verildiği bildirildi. Binaya giriş çıkışlarının yasaklandığı ifade edilen açıklamada, gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

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