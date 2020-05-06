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Trafik ekipleri sürücülere maske ve kırmızı düdük dağıttı

İHA

Batman Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri sürücülere 28 Mayıs 2020 tarihleri arasında karayolu trafik haftası etkinlikleri kapsamında üzerinde 'Evdeyim ama trafik kuralları aklımda' ve 'Trafikte her yıl daha iyiye' yazılı maske ve kırmızı düdük bulunan paketler dağıttı.

Trafik ekipleri sürücülere maske ve kırmızı düdük dağıttı

Batman Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri sürücülere 28 Mayıs 2020 tarihleri arasında karayolu trafik haftası etkinlikleri kapsamında üzerinde ‘Evdeyim ama trafik kuralları aklımda’ ve ‘Trafikte her yıl daha iyiye’ yazılı maske ve kırmızı düdük bulunan paketler dağıttı.
Trafik ekipleri yetkililerinden yapılan açıklamada “Bilindiği üzere Trafik düzeni ve karayolunu kullananların kurallara uymaları yönündeki farkındalığı, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının trafik eğitimine olan katkılarını artırmak amacıyla, her yıl Mayıs ayının ilk Cumartesi günü Karayolu Trafik Güvenliği Günü. O günü takip eden hafta ise Karayolu Trafik Haftası olarak kutlanmaktadır. Karayolları Trafik Güvenliği ve Trafik Haftası Yönergesi gereğince, İçişleri Bakanlığı ve diğer paydaşların katılımı ile 28 Mayıs 2020 tarihleri arasında devam eden Karayolları Trafik Haftası etkinlikleri, korana virüs (Covid19) salgınına karşı alınan tedbirlerle örtüşecek şekilde icra ediliyor. Bu kapsamda trafik ekipleri üzerinde, ‘Evdeyim Ama Trafik Kuralları Aklımda’ ve ‘Trafikte Her yıl Daha İyiye‘ mottosunun yazılı olduğu, içerisinde maske ve kırmızı düdük bulunan paketleri araç sürücülerine, toplu taşıma araçlarında yolculuk yapan vatandaşlara trafik kurallarına ve corana virüsle mücadele kapsamında sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulunarak dağıtımını yaptı” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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