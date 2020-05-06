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Batman’da korona virüs tedbirlerine uymayanlara 3 milyon lira ceza

İHA

Batman'da korona virüs tedbirleri kapsamında 3 bin 424 kişiye toplam 2 milyon 985 bin 145 lira idari para cezası uygulandı.

Batman’da korona virüs tedbirlerine uymayanlara 3 milyon lira ceza

Batman’da korona virüs tedbirleri kapsamında 3 bin 424 kişiye toplam 2 milyon 985 bin 145 lira idari para cezası uygulandı.
Kapasitesinin yüzde 50’si üzerinde yolcu taşıyan 94 otobüs ve minibüse 97 bin 569 TL, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağını ihlal eden bin 291 kişiye bir milyon 451 bin lira, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağını ihlal eden 41 kişiye 21 bin 574 lira, sosyal mesafe kuralına uymayan 790 kişiye 745 bin lira ve maske takmayan 788 kişiye 351 bin 830 lira idari para cezası yaptırımı uygulandı. Maskesiz müşteri alan, satış yapan marketler ile kapalı olması gerektiği halde faaliyetine devam eden iş yerleri ve saat 17.00’dan sonra üretim yapan fırınlara da toplam 318 bin 172 lira tutarında idari para cezası yaptırımı uygulandı.
Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, “Covid19 yayılımının engellenmesi ve vatandaşlarımızın sağlığının korunması için valiliğimizce alınan tedbirlere uyulması önem arz etmektedir. Bu kapsamda İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla uygulamaya konulan tedbirlerin etkin bir şekilde yürütülmesi için; denetimlerin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımızca sıkı bir şekilde devam edeceğinin ve valiliğimizce alınan kararlara uymayanlara cezai işlem uygulanacağının bilinmesi kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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