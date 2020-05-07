Hepatit B taşıyıcılığı ve Akdeniz anemisi olanlar kronik hastalık grubunda mı?

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<br>Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman), (DHA)BATMAN'ın Gercüş ilçesinde Mehmet K.'nin (67), evde eşi tarafından boğazı kesilmiş cesedi bulundu.<br>Olay, Gercüş ilçesi Yolağzı Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Mehmet K.'nin eşi Selime K., sahur sonrası hayvanlara yem vermek için ahıra gitti. Selime K. geri döndüğünde 4 çocuğunun babası Mehmet K.'yi kanlar içinde yerde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, boğazı bıçakla kesilen Mehmet K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Mehmet K.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Batman'a gönderildi.<br>Mehmet K.'nin cinayete mi kurban gittiği, yoksa intihar mı ettiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Batman / Gercüş Remziye ÖNER<br>2020-05-07 15:16:38<br>

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