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Batman Valisi: Bayramda sokağa çıkma yasağı önerebiliriz

DHA

Arif ARSLANReşat YİĞİZ/ BATMAN, (DHA)BATMAN Valisi Hulusi Şahin, kentte artan koronavirüs vakalarına dikkat çekerek, radikal kararlar alma zorunda olduklarını ve Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanması için hükümete öneride bulunabileceklerini söyledi. Batman İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Hulusi Şahin başkanlığında toplandı. Meclis, koronavirüs vakalarında artış yaşanan kentte yeni önlemler alınmasını kararlaştırıldı. Alınan yeni tedbirleri açıklayan Batman Valisi Hulusi Şahin, "Bayrama huzurlu girmek istiyorsak tedbirlere uymamız gerekiyor. Yoksa bayramda daha ağır...

Batman Valisi: Bayramda sokağa çıkma yasağı önerebiliriz

<br>Arif ARSLANReşat YİĞİZ/ BATMAN, (DHA)BATMAN Valisi Hulusi Şahin, kentte artan koronavirüs vakalarına dikkat çekerek, radikal kararlar alma zorunda olduklarını ve Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanması için hükümete öneride bulunabileceklerini söyledi.<br>Batman İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Hulusi Şahin başkanlığında toplandı. Meclis, koronavirüs vakalarında artış yaşanan kentte yeni önlemler alınmasını kararlaştırıldı. Alınan yeni tedbirleri açıklayan Batman Valisi Hulusi Şahin, "Bayrama huzurlu girmek istiyorsak tedbirlere uymamız gerekiyor. Yoksa bayramda daha ağır tedbirler alabiliriz. Böyle devam ederse hükümetimize diğer büyükşehirlerde olduğu gibi sokağa çıkma yasağına ilimizi de alma hususunda teklifte bulunabiliriz. Ciddi tedbirler alınmazsa böyle giderse bayram zehir olabilir. Radikal kararlar almak zorundayız. Bayramda sokağa çıkma yasağını yasağı önerisini de hükümete sunabiliriz. Tedbirleri sıkı alırsak buna gerek kalmaz. Yarından itibaren tek ve çift plaka uygulamasına geçiyoruz. Yani tek haneli günlerde plakasının sonu tek olan araçlar, çift haneli günlerde de çift rakamlı araçlar trafiğe çıkacak. Ayrıca 5 büyük ekip kuruyoruz. Bunlar Batman´daki tüm marketleri denetleyecek. Bu ekipler alınan tedbirlere uyulup uyulmayacağını denetleyecek" dedi.<br>'VAKA SAYIMIZ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR'<br>Vali Şahin, yapılan değerlendirmeler sonucunda kentte ciddi dalgalanmalar gördüklerini ifade ederek, "Yaptığımız değerlendirmelerde Batman´da ciddi bir dalgalanma olduğunu gördük. İlk haftalarda vaka sayılarında iyi noktadaydık ama son haftalarda yeniden bir yükselişin olduğu ve trend de çıkış yönünde. Türkiye genelinde hastalığın gevşemeye başladığına yönelik süreç Batman´da rehavete neden olduğunu söyleyebiliriz. Vaka sayımız gün geçtikçe artıyor. Radikal kararlar almaya mecbur kalıyoruz. Şehrin ana arterlerinde Gülistan Caddesi ve Turgut Özal Bulvarı'nda özellikle iftar saati sonrası yoğunluğun olduğu ve sosyal mesafeye uyulmadığını gözlemliyoruz. Bunun dışında Alo Tevşo Pazarı, Tabla Başı ve Elma sokağında da yoğunlukları sizler zaten yazıyorsunuz. Vatandaşlarımızın bu rahatlığı bizi daha zor günlere sevk ettiriyor. Arkadaşlarımızın tavsiyesi doğrultusunda yeni kararlar almak zorunda kaldık. Özellikle Alo Tevşo ve Elma sokağında bu şekilde devam edilemeyeceğinden esnafın da aldığı ürünleri göz önünde bulundurarak Pazartesi´ye kadar elindeki ürünü bitirmesini bekleyeceğiz. Pazartesi´den sonra o bölgelerle birlikte tabla başını 5 gün süreyle kapatacağız. Eğer Cumartesi ve Pazar günü esnaflar tedbirlere tam manasıyla uyarsa kararımızı yeniden gözden geçiririz. Ayrıca Cumartesi´den itibaren Gülistan Caddesi ve Turgut Özal Bulvarı'nı saat 20.00 ila 03.00 arasında yaya trafiğine kapatıyoruz. Aynı şekilde Cudi mahallesindeki Cizre Bulvarı'nı da kapatıyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Batman / Merkez Arif ARSLANReşat YİĞİZ<br>2020-05-08 22:12:18<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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