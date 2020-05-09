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Ilısu Barajı bölgeyi kalkındırıyor Rektör Durmuş; 'Ilısu Barajı üniversitemizi göl havzasına kavuşturdu'

İHA

Türkiye'nin vizyon projesi olan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında yapılan Ilısu Barajı Hidroelektrik Santrali'nde (HES) su kotunun istenilen seviyeye ulaşmasıyla birlikte bölgenin gelişimi de olumlu olarak değişmeye başladı.

Ilısu Barajı bölgeyi kalkındırıyor Rektör Durmuş; 'Ilısu Barajı üniversitemizi göl havzasına kavuşturdu'

Türkiye'nin vizyon projesi olan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında yapılan Ilısu Barajı Hidroelektrik Santrali'nde (HES) su kotunun istenilen seviyeye ulaşmasıyla birlikte bölgenin gelişimi de olumlu olarak değişmeye başladı.
Baraj gölünde su seviyesinin 119 metreye depolanan su miktarının ise 8.8 milyar metreküpe ulaşmasıyla birlikte Hasankeyf ilçesinde de su seviyesi yaklaşık 60 metreye ulaştı. Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte Hasankeyf ilçesinde bulunan Batman Üniversitesi Hasankeyf Uygulama Oteli sahile kavuştu. Su seviyesinin Batı Raman eteklerinde de yaklaşık 20 metre yükselmesiyle birlikte üniversitenin Batı Raman Kampusu da sahile kavuştu. Ilısu Barajı’nın bölgenin her alanda kaderini değiştirmeye başladığını belirten Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, “Türkiye’nin vizyon projesinde su tutulmasının ardından su seviyesinin 119 metre depolanan su miktarının ise 8.8 milyar metreküpe ulaştığı Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi’nde enerji üretiminde ilk testlerin başarıyla sonuçlanması tüm Türkiye’yi olduğu gibi bizleri de heyecanlandırdı” dedi.

"Batı Raman Kampusu sahile kavuştu"
Ilısu Barajı’nda 23 Nisan’ın 100’ncü yılında enerji üretiminin de startının verildiğini vurgulayan Durmuş, “23 Nisan’ın 100’ncü yılında düğmeye basılan barajda üretilecek olan elektrik enerjisiyle ülke ekonomisine yıllık 1,5 milyar lira gelir sağlayacak. Baraj bölgeye sadece elektrik enerjisi katkısı değil, aynı zamanda su altı e su üstü turizm alanında da bölgenin kaderini değiştirmeye başladı. Bölge insanımız artık balıkçılık olsun, sulu tarım olsun bir çok alanda ekonomik gelir elde etme imkanı da bulmuş olacak. Baraj gölünde su seviyesinin 119 metreye Hasankeyf’te ise 60 metreye çıkmasıyla birlikte Batı Raman Kampüsümüzde de su seviyesi yaklaşık 20 metre yükseklikle birlikte adeta bir göl oluşturdu. Bu vesileyle üniversitemiz Türkiye’deki ender göl havzasına sahip üniversitelerden biri haline geldi. Bizlerde inşallah küresel salgın haline gelen korona virüsün (Kovid19) bertaraf edilmesinin ardından alt yapımızı tamamlayarak üniversitemizi daha güzel bir hale getireceğiz” diye konuştu.

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