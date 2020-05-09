Batman Beşiri karayolunda heyelan

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Batman Beşiri karayolundaki Kıra Dağı Örme Gözü mevkisinde heyelan meydana geldi.

Batman’da son günlerde yoğun yağışlardan dolayı Batman Beşiri karayolu Kıra Dağı Örme Gözü mevkisinde heyelan meydana geldi. Heyelan ile birlikte karayolunun bir şeridi ulaşıma kapandı. Sürücülerin durumu ilgili kurumlara bildirmesi üzerine ekipler karayolunda çalışma başlattı. Olası kazanın önüne geçmek için karayolları ekipleri heyelanın yaşandığı yolda uyarı tabelaları koydu. Kapalı şeridin ulaşıma açılması için karayolları ekipleri çalışma başlattı.

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