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Batman Beşiri karayolunda heyelan

İHA

Batman Beşiri karayolundaki Kıra Dağı Örme Gözü mevkisinde heyelan meydana geldi.

Batman Beşiri karayolunda heyelan

Batman Beşiri karayolundaki Kıra Dağı Örme Gözü mevkisinde heyelan meydana geldi.
Batman’da son günlerde yoğun yağışlardan dolayı Batman Beşiri karayolu Kıra Dağı Örme Gözü mevkisinde heyelan meydana geldi. Heyelan ile birlikte karayolunun bir şeridi ulaşıma kapandı. Sürücülerin durumu ilgili kurumlara bildirmesi üzerine ekipler karayolunda çalışma başlattı. Olası kazanın önüne geçmek için karayolları ekipleri heyelanın yaşandığı yolda uyarı tabelaları koydu. Kapalı şeridin ulaşıma açılması için karayolları ekipleri çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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