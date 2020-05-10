Topladıkları mantarı yiyen 3 kişi zehirlendi

<br>Remziye ÖNER/HASANKEYF(Batman),(DHA)BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde, topladıkları mantardan zehirlenen aynı aileden 3 kişi hastanede tedaviye alındı.<br>Hasankeyf ilçesine bağlı Üçyol köyünde doğada topladıkları mantarları yiyen aileden Nihan Demir (47), Şükran Demir (18) ve Bayram Demir (13), rahatsızlandı. 3 kişi yakınları tarafından Gercüş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık kontrolleri yapılan 3 kişi, zehirlenme şüphesiyle ambulanslarla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. DHA-Genel Türkiye-Batman / Hasankeyf Remziye ÖNER <br>2020-05-10 14:11:56<br>
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