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Batman'da PKK'lılara ait 2 sığınak imha edildi

DHA

BATMAN, (DHA)BATMAN'ın Kozluk ve Sason ilçeleri kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı içerisinde el yapımı patlayıcı düzeneği, silah ve mühimmat bulunan 2 sığınak kullanılamaz hale getirildi.  İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sason ve Kozluk ilçeleri kırsalında yer alan Gömük alanında terör örgütü PKK'ya yönelik 'Kapan-4 Gömük Şehit Jandarma Uzman Çavuş Okan Dinçer' operasyonu düzenlendi. Operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 sığınak tespit edildi. Güvenlik güçlerince sığınakta yapılan aramada 1 adet Bixi tüfeği, 200 adet Bixi...

Batman'da PKK'lılara ait 2 sığınak imha edildi

<br>BATMAN, (DHA)BATMAN'ın Kozluk ve Sason ilçeleri kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı içerisinde el yapımı patlayıcı düzeneği, silah ve mühimmat bulunan 2 sığınak kullanılamaz hale getirildi. <br>İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sason ve Kozluk ilçeleri kırsalında yer alan Gömük alanında terör örgütü PKK'ya yönelik 'Kapan-4 Gömük Şehit Jandarma Uzman Çavuş Okan Dinçer' operasyonu düzenlendi. Operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 sığınak tespit edildi. Güvenlik güçlerince sığınakta yapılan aramada 1 adet Bixi tüfeği, 200 adet Bixi tüfeğine ait mühimmat, değişik çapta 130 mermi, 2 adet 5 kiloluk kap içerine hazırlanmış amonyum nitratlı el yapımı patlayıcı düzeneği, 10 kilo amonyum nitrat, 70 metre elektrik kablosu, 3 telsiz, 3 elektrikli fünye, 30 metre infilaklı fitil, 10 pil, 1 el yapımı patlayıcı anahtar düzeneği, akımölçer, çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.  <br>Güvenlik güçlerince teröristlerin kullandığı sığınaklar kullanılamaz hale getirilirken, ele geçirilen malzemeler ise imha edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Batman BATMAN,(DHA)<br>2020-05-11 20:27:20<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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