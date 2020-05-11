Batman'da PKK'lılara ait 2 sığınak imha edildi

<br>BATMAN, (DHA)BATMAN'ın Kozluk ve Sason ilçeleri kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı içerisinde el yapımı patlayıcı düzeneği, silah ve mühimmat bulunan 2 sığınak kullanılamaz hale getirildi. <br>İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sason ve Kozluk ilçeleri kırsalında yer alan Gömük alanında terör örgütü PKK'ya yönelik 'Kapan-4 Gömük Şehit Jandarma Uzman Çavuş Okan Dinçer' operasyonu düzenlendi. Operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 sığınak tespit edildi. Güvenlik güçlerince sığınakta yapılan aramada 1 adet Bixi tüfeği, 200 adet Bixi tüfeğine ait mühimmat, değişik çapta 130 mermi, 2 adet 5 kiloluk kap içerine hazırlanmış amonyum nitratlı el yapımı patlayıcı düzeneği, 10 kilo amonyum nitrat, 70 metre elektrik kablosu, 3 telsiz, 3 elektrikli fünye, 30 metre infilaklı fitil, 10 pil, 1 el yapımı patlayıcı anahtar düzeneği, akımölçer, çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi. <br>Güvenlik güçlerince teröristlerin kullandığı sığınaklar kullanılamaz hale getirilirken, ele geçirilen malzemeler ise imha edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Batman BATMAN,(DHA)<br>2020-05-11 20:27:20<br>
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