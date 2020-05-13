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DSİ Genel Müdür Vekili Yıldız, Ilısu Barajında incelemede bulundu

İHA

DSİ Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında yapılan Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santralinde (HES) incelemelerde bulundu.

DSİ Genel Müdür Vekili Yıldız, Ilısu Barajında incelemede bulundu

DSİ Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında yapılan Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santralinde (HES) incelemelerde bulundu.
DSİ Genel Müdür Vekili Yıldız, Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Kasap ve beraberindekilerle birlikte DSİ Ilısu Projesi 16. Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. DSİ Genel Müdür Vekili Yıldız ve beraberindeki heyet daha sonra Ilısu Barajında bir dizi incelemelerde bulundu.
İncelemelerinin ardından kısa bir açıklama yapan Yıldız, Türkiye’nin vizyon projelerinden 4 milyar 120 milyon kilovatsaat enerji üretim kapasitesine sahip olan Ilısu Barajında incelemelerde bulunduklarını söyledi. Yıldız, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdelediği üzere Ilısu Barajı'nda 6 türbinden 1’incisi 19 Mayıs 2020 tarihi itibariyle üretime geçecektir. Ülkemizin en önemli enerji projelerinden biri olan Ilısu Barajı ve HES Projesi bütün türbinleri devreye girdiğinde ülke ekonomisine yılda 2,5 milyar lira katkı sağlayacaktır. Vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun” dedi.
Başta Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak illeri olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesinin tamamının kalkınmasına katkı sağlayacak olan Ilısu Barajı, Türkiye’nin refahı ve sürdürülebilir kalkınmanın temini açısından hayati bir proje olduğu belirtilirken, bölge huzurunu tesis edecek, enerji problemine ciddi katkı sunacağı ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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