Batman’da korona tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı

Virüsü yendiğim söylendi ama ciğerlerimde ağrı var! Ne yapmalıyım?

Batman'da vaka sayısının artması nedeniyle korona virüs tedbirleri kapsamında yaya trafiğine kapatılan Turgut Özal Bulvarı’nda denetimler üst seviyeye çıkarıldı.



Batman Valiliği tarafından korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında kenttin en işlek yeri olan ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı 9 Mayıs’tan bu yana saat 20.00 ile 03.00 arasında yaya trafiğine kapatılan Turgut Özal Bulvarı’nda denetimler üst seviyeye çıkarıldı. Sadece araç trafiğine açık olan bulvarda akşam yayaların geçmemesi için kontrol noktaları oluşturuldu. Bulvara çıkan ara sokaklarda bariyerlerle kapatılırken uyarı levhaları da asıldı.

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