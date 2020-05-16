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Silahlı saldırıya uğrayan AK Partili Meclis Üyesi hayatını kaybetti

İHA

Batman'ın Kozluk ilçesinde iftar sonrası uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan AK Partili Meclis Üyesi Hayrettin Mete (52), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Silahlı saldırıya uğrayan AK Partili Meclis Üyesi hayatını kaybetti

Batman'ın Kozluk ilçesinde iftar sonrası uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan AK Partili Meclis Üyesi Hayrettin Mete (52), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Dün akşam saat 20.15 sularında Kozluk Üçyol mevkinde silahlı saldırıya uğrayan AK Partili Kozluk Belediyesi Meclis Üyesi Hayrettin Mete kaldırıldığı Batman Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren ve AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür olayın siyasi bir tarafının olmadığını ifade ederken, yaşanan bu acı olayın 2019 yılında Batman'da öldürülen bekçi Vezir Gümerkan (25) olayı ile bağlantılı olduğu iddia edildi.
Mete'nin cansız bedeni otopsi işlemlerinden sonra Kozluk ilçesinde toprağa verilirken, olayın faillerinin bulunması için geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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