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Gercüş’te ev yandı tüm eşyalar kullanılamaz hale geldi

İHA

Batman'ın Gercüş ilçesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı bir evde çıkan yangın, evdeki tüm eşyaları kullanılamaz hale getirdi. Gercüş Bağlarbaşı Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. Yangın nedeniyle evdeki tüm eşyalar yanarak kullanılmaz hale geldi.

Gercüş’te ev yandı tüm eşyalar kullanılamaz hale geldi

Batman’ın Gercüş ilçesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı bir evde çıkan yangın, evdeki tüm eşyaları kullanılamaz hale getirdi. Gercüş Bağlarbaşı Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. Yangın nedeniyle evdeki tüm eşyalar yanarak kullanılmaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre, Gercüş Bağlarbaşı Mahallesi'nde ikamet eden 6 çocuk babası Davut Bakay’a (55) ait ev, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı. Evden dumanların çıktığını gören komşuları, durumu Gercüş Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahallelinin de yardımıyla yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrasında ev ve içindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Evde herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmaması teselli kaynağı oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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