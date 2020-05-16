Gercüş'te çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi

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<br>Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman), (DHA)BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, bilinmeyen nedenle çıkan yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.<br>Yangın, öğleden sonra, Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki Davut Bakay'a (65) ait müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Evden yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Gercüş Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince başlatılan çalışmaya mahalleli de destek verdi. Yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında ev ve içindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. DHA-Güvenlik Türkiye-Batman / Gercüş Remziye ÖNER<br>2020-05-16 17:35:41<br>

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